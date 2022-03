L'étau se resserre autour du Pakistan

le pays a admis que le dernier ressortissant du commando des attaques de Mumbai était l'un de ses ressortissants, alors que la pression monte avec l'Inde.

Mohammed Ajmal Amir Iman a été arrêté le 26 novembre après avoir perpétré un carnage dans la gare principale de Mumbai. Il est actuellement maintenu en détention en Inde jusqu'au 19 janvier et risque d'être inculpé pour "actes de guerre contre le pays", meurtres et tentatives de meurtres et de violation de la législation sur les armes et les explosifs.