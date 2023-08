En quête d'adrénaline et de bon temps dans les arbres

Steinfort Adventure accueille de nombreuses familles, maisons relais et des groupes d'amis en quête de sensation et d'une activité en extérieur.

Steinfort Adventure accueille de nombreuses familles, maisons relais et des groupes d'amis en quête de sensation et d'une activité en extérieur.

Steinfort Adventure accueille de nombreuses familles, maisons relais et des groupes d'amis en quête de sensation et d'une activité en extérieur.

Avec leur casque sur la tête et équipées de leur baudrier, Noémie, Lara et Alison se lancent à l'assaut des parcours d'accrobranche au Steinfort Adventure. Les trois copines, adeptes du crossfit, organisent une activité en extérieur tous les dimanches. Après le beach-volley, elles ont ainsi opté hier pour l'accrobranche. «L'aspect sportif, mais aussi l'adrénaline et le dépassement de soi nous plaisent bien», confient Alison et Lara. Ayant le vertige, cette activité dominicale est un «petit challenge» pour Noémie.