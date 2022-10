Au Luxembourg : L'été indien tire à sa fin, les températures vont baisser

À défaut d'un temps ensoleillé, nous aurons droit à des températures toujours aussi douces, samedi et dimanche, selon les prévisions de MeteoLux. Trop douces, même, pour la saison. Ainsi, samedi il fera de 21 à 23°C au plus chaud de l'après-midi, selon le prévisionniste installé au Findel. En revanche, le ciel sera bien bouché et de la brume surgira d'ailleurs brièvement par endroits le matin, quand les minimales sont prévues entre 9 et 11°C.