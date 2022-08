Au Luxembourg: «L'été le plus sec depuis 1947»

En plus d'être particulièrement sec, cet été 2022 est très chaud. C'est même le 2e été le plus chaud jamais observé par Météolux, après celui de 2003. Jusqu'au 21 août, il a fait en moyenne 20,2°C cet été, 2,3°C de plus qu'un été moyen. La température a dépassé les 25°C à 52 reprises, contre 31,5 jours en moyenne. L'été 2022 compte aussi 13 jours avec des maximales supérieures ou égales à 30°C, contre 7,2 jours en moyenne.