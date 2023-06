Canicules en vue: L'été sera chaud, le Luxembourg veut être prêt

Des cartes des points d'accès à de l'eau potable gratuite seront diffusées en cas de forte chaleur. Editpress

L'été risque d'être chaud, voire très chaud, par moments. «Certaines données climatologiques nous indiquent un réchauffement, notamment de l'eau des océans», pointe le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit. D'autant que la tendance des dernières années est à des périodes estivales de plus en plus chaudes. «Il y avait déjà des étés chauds avant, mais pas avec cette régularité, cette progression».

Le Luxembourg travaille donc depuis «environ deux mois» à la version 2023 de son plan canicule, présenté ce mardi par Jean-Claude Schmit et la ministre de la Santé Paulette Lenert. «Le plan canicule comporte quatre phases», explique le directeur de la Santé. La première, celle de préparation, est déjà bien avancée. «On y met en place un certain nombre de choses. On invite par exemple les gens à s'inscrire pour des visites à domicile».

Inscriptions au 27 55

Ces visites concernent les personnes de plus de 75 ans, isolées, qui ont potentiellement besoin d'aide en cas de chaleur. «Il est prévu qu'une infirmière passe régulièrement, pour veiller à ce que les personnes boivent assez». Environ un millier de personnes se sont déjà inscrites via la Croix-Rouge et les listes ne sont jamais closes, il sera possible de s'inscrire tout au long de l'été sur la hotline, au 27 55.

Les trois phases suivantes sont mises en place en fonction de la situation. «On va déclencher des avis de grandes chaleurs, notamment si la température arrive entre 33 et 35°C et ne baisse plus assez la nuit. Tant que la nuit se refroidit, en fait il n'y a pas trop de danger». Au-delà de 35°C, les visites chez les personnes âgées sont déclenchées. Ces alertes comportent aussi des informations au grand public (hydratez-vous bien, restez au frais, ne prenez pas de risque aux heures les plus chaudes de la journée…).

Le dernier niveau d'alerte est nommé «dépassement des capacités». «Ce qui nous fait peur, d'une certaine façon, c'est la durée. Si on imagine une canicule qui dure, 10 jours, 15 jours, peut-être plus, alors nos services seront dépassés et il faudra de l'aide. On convoquera alors une cellule de crise et on alertera le gouvernement pour avoir des moyens supplémentaires, qui pourront être le personnel des communes, le CGDIS, l'armée… pour nous aider». Ce niveau n'a encore jamais été atteint… pour le moment.

Des alertes différentes de celles de MeteoLux