Au Royaume-Uni : L'été tranquille de Boris Johnson

- Après son retour, il visite le 11 août une usine d'Airbus au Pays de Galles, répète qu'il laisse les décisions importantes à son successeur mais promet «plus d'aide en octobre et l'an prochain» face à la flambée des prix.

- Il repart en Grèce pour de nouvelles vacances avec son épouse, à Nea Makri, ville balnéaire à une heure au nord-est d'Athènes, selon la presse britannique. Il y est photographié dans un supermarché et à la plage.

- A son retour de vacances, il s'entretient au téléphone avec le président américain Joe Biden et d'autres leaders mondiaux de coopération en matière de sécurité internationale, selon son service de presse.

- Le 22 août, il donne son feu vert au financement du projet de centrale nucléaire Sizewell C, selon les médias britanniques, au coût estimé entre 20 et 30 milliards de livres.

- Le 23 août, il intervient à distance lors d'une conférence sur l'Ukraine organisée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plaidant pour la poursuite de l'aide internationale, six mois après l'invasion du pays par la Russie.

- Le 24 août, il effectue une visite surprise à Kiev, la troisième en six mois, et y réaffirme le soutien du Royaume-Uni au président ukrainien.

- Dans une chronique au Mail on Sunday le 28 août, M. Johnson concède que les prochains mois «seront durs, peut-être très durs» pour les Britanniques confrontés à l'inflation, mais assure que le Royaume-Uni sortira de la crise «plus fort et plus prospère».