Mondiaux d'athlétisme : L'étoile Yelena Isinbayeva brille à nouveau

Après trois ans d'éclipse, la reine de la perche et de l'athlétisme féminin a reconquis à Moscou un titre mondial qui lui va à merveille, dans un stade Luzhniki aux anges.

La Russe de 31 ans détient toujours le record du monde de saut à la perche(5,06m). (photo: AP)

Yelena Isinbayeva a repris son ascension vers les étoiles. L'ancienne gymnaste a franchi 4m89, avant de s'attaquer à une barre à 5m07, 1 cm de plus que son record du monde. Bien que son titre fût déjà assuré à ce moment-là, elle a fait le show et n'a pas échoué de beaucoup. La championne olympique Jennifer Suhr et la Cubaine Yarisley Silva (2e et 3e avec 4m82 toutes les deux), ne pouvaient que s'incliner. Et Isinbayeva, folle de joie, gratifier le public de numéros d'acrobaties époustouflants sur la piste émeraude, dans un déluge d'émotions fortes. Ce retour au sommet de la superstar est ce que ces Mondiaux pouvaient espérer de mieux. Après trois premières journées plutôt anémiques question ambiance, le Stade Luzhniki s'est réveillé. Et surtout, quelle résurrection pour Isinbayeva elle-même!

l'Afrique de l'Est écrase le 3000 m steeple

Dans l'ombre de Yelena Isinbayeva, le public moscovite a encore pu assister à de sacrées batailles lors de la 4e journée des Mondiaux. L'Américain LaShawn Merritt est redevenu le roi du monde en remportant le 400 m en 43''74, meilleur chrono de la saison. Le champion olympique et champion du monde en titre du 400 m, l'athlète de la Grenade Kirani James, a sombré dans cette course (7e en 44"99). Merritt a rétabli la suprématie américaine sur le tour de piste, et la sienne en particulier. Impressionnant dans la dernière ligne droite, il a devancé son compatriote Tony McQuay (44"40) et le Dominicain Luguelin Santos (44"52).

L'Allemand Robert Harting a remporté son troisième titre mondial d'affilée au disque avec un jet à 69m11. Egalement champion olympique, le colosse de 2m01 pour 126 kg n'a subi qu'une seule défaite en trois ans! Il a précédé le Polonais Piotr Malachowski (68m36) et l'Estonien Gerd Kanter (65m19). Le roi du 800 m n'a que 19 ans. En l'absence de David Rudisha, blessé, Mohamed Aman a surgi dans la dernière ligne droite pour s'imposer en 1'43''31, devant l'Américain Nick Symmonds (1'43''55) et l'athlète de Djibouti Ayanleh Souleiman (1'43"76). Sa victoire prouve que l'athlétisme éthiopien gagne en diversité. Les petits hommes en vert sont de plus en plus rapides sur les distances bien inférieures au 5000 m.

Comme prévu, l'Afrique de l'Est a écrasé le 3000 m steeple dames. Kényanes et Ethiopiennes occupent les six premières places. Milcah Chemos Cheywa (Ken) a décroché l'or avec une meilleure performance mondiale à la clé (9'11"65) devant sa compatriote Lydia Chepkurui (9'12''55) et l'Ethiopienne Sofia Assafa (9'12"84).