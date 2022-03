«Tu vas mourir» : L'étrange déclaration du fils de Drake à son père

Le rappeur a posté une vidéo d’Adonis, 4 ans, qui lui explique, en français, sa vision de la vie.

Drake est toujours resté discret sur sa paternité. Samedi 29 janvier 2022 pourtant, le Canadien de 35 ans a posté une vidéo dans laquelle il a une très sérieuse discussion avec Adonis, son fils de 4 ans. «Est-ce que tu vas être beaucoup plus grand que moi?», a d’abord demandé le garçonnet, en anglais, à son illustre papa. «Je ne pense pas, tu es déjà assez grand», lui répond le rappeur. Et le bambin de rétorquer «ouais, je veux être vieux».

«C’est vraiment ce que tu as dit ou tu inventes juste des trucs?», a demandé Drake. La vidéo se termine sur un éclat de rire du papa et de son fils. Cette séquence d’un peu plus d’une minute a été vue près de 8 millions de fois et a suscité des milliers de commentaires saluant le côté adorable, chou et mignon du petit garçon.