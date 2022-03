Découverte : L'étrange habitude des chimpanzés pour guérir

Des chercheurs ont découvert que certains singes attrapent des insectes et les appliquent directement dans les plaies pour se soigner.

Comment soigner une plaie? Pour un humain, le réflexe sera a priori de la désinfecter, puis de la protéger à l’aide d’un pansement. Chez certains chimpanzés, la méthode peut être plus surprenante: il s’agira d’attraper des insectes, et de les appliquer directement sur la plaie ouverte. Pour la première fois, des scientifiques ont observé ce comportement chez des chimpanzés au Gabon, qui l’utilisent non seulement pour traiter leurs propres blessures, mais aussi celles de leurs congénères. Cette découverte, publiée lundi dans la revue Current Biology, apporte une contribution importante au débat sur la capacité des chimpanzés - et des animaux en général - à aider leurs semblables de façon désintéressée.