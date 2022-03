Chercheurs à Harvard : L'étude controversée sur la dette corrigée

Deux économistes de Harvard ont publié une correction à leur étude controversée sur l'impact de la dette publique sur la croissance, après la mise au jour d'erreurs.

Leur étude de 2010 qui concluait qu'une dette élevée dans les pays riches s'accompagnait nécessairement d'une récession avait été remise en cause après qu'un étudiant en économétrie de l'Université Amherst du Massachusetts eut décelé des erreurs de méthode statistique. Trois chercheurs de cette université avaient conséquemment publié des travaux contestant les conclusions de l'étude, notant des erreurs de calcul, l'omission des données de certains pays dans l'étude, et accusant les auteurs de faire faussement l'apologie de l'austérité.

Dans leur erratum publié cette semaine, les auteurs corrigent une série d'erreurs de codage dans leurs tableaux statistiques Excel, et rétablissent des données concernant l'Espagne et la Nouvelle Zélande, sans pour autant remettre en cause les conclusions générales de leur étude. Dans leurs travaux de 2010, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff avaient conclu que les périodes où la dette publique des pays riches avait dépassé 90% de leur produit intérieur brut correspondaient à une forte chute de l'activité économique, et pour les pays considérés à des récessions de l'ordre de -0,1%.