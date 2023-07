L'étude sur les écoles européennes publiques fait polémique

«Mensonge» sur les écoles européennes publiques. L'OGBL dénonce dans un communiqué les résultats d'une étude sur ces établissements, présentés le 7 juillet dernier. Alors que les auteurs de l'étude (le Dr Sonja Ugen, directrice du Luxembourg Center for Educational Testing (LUCET) et le Dr Thomas Lenz, chercheur et manager au LUCET) estiment que les écoles européennes publiques «diminuent les inégalités» au sein du système scolaire, le syndicat rétorque que le recrutement des élèves se fait dans une partie de la population socio-économiquement plus aisée, «induisant plus d’homogénéité et donc moins d’inégalités dès le départ». «Les écoles européennes publiques «tendent même à augmenter la ségrégation sociale et donc à nuire à la cohésion sociale du Luxembourg», ajoute le syndicat.