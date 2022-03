L'Euro-2016 se passera de Metz, et après?

La Fédération française de football a recalé la candidature de Metz à l'Euro-2016. Mais alors, la rénovation du stade est-elle compromise? Réponse de Bernard Serin, président du club.

Le président du FC Metz (L2), Bernard Serin, dont la ville a été écartée mercredi pour la candidature française à l'Euro-2016, a, certes, estimé qu'il s'agissait d'une "mauvaise nouvelle pour la ville de Metz et pour ses habitants". Mais la rénovation de son stade aurait tout de même lieu, a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour la ville de Metz et pour ses habitants, qui, dans le cas où la France serait désignée pays organisateur de l'Euro-2016, seront privés d'une compétition internationale qui ne manque pas de charrier habituellement avec elle son lot de ferveur, d'événements festifs, de joie mais aussi de retombées touristiques, sociales et économiques", écrit M. Serin dans un communiqué.

"En accord avec la ville de Metz, nous avions opté pour une rénovation du stade Saint-Symphorien de qualité à un coût largement moindre que celui d'autres projets candidats, privilégiant ainsi la faisabilité et le réalisme économique à l'ambition démesurée", déplore-t-il.

Outre Metz, la FFF a aussi écarté Montpellier et choisi les 12 villes suivantes: Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon, Lille, Lens, Strasbourg, Nancy, Paris et Saint-Denis. Elle n'a pas encore choisi parmi ces 12 villes les 9 stades titulaires et les 3 de réserve pour l'évènement, s'il est attribué à la France.