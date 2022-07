Monnaie : L'euro au plus bas depuis 2002, l'économie de l'UE inquiète

L'euro a plongé mardi à son plus bas depuis près de 20 ans face au dollar, s'approchant de la parité, emporté par les tensions sur l'énergie en Europe provoquées par la guerre en Ukraine.

A moins de 1,03 dollar pour un euro, la monnaie unique européenne évolue à un niveau plus vu depuis fin 2002, dans ses premiers jours, quand les inconnues étaient encore multiples sur la nouvelle devise. Désormais, ce sont les risques causés par l'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix du gaz qu'elle provoque, qui pèsent sur l'euro.

Et «les données PMI publiées (ce mardi) en Europe ont mis en évidence le risque de ralentissement de la croissance à la fin du deuxième trimestre», poursuit-elle. La croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois, selon l'indice PMI composite de S&P Global.

Hiver douloureux

«C'est le signe que les économies commencent à vraiment sentir l'effet de l'inflation élevée», soulignent les analystes de OFX. Résultat, l'indicateur a fait plonger l'euro plus bas qu'en 2016, quand la crise de la dette européenne puis le vote du Brexit avait fait craindre l'explosion de l'UE.

Et l'inflation ne devrait pas se calmer dans l'immédiat, puisque les prix de l'énergie grimpent en raison notamment d'une grève en Norvège qui limite la production d'hydrocarbures. «Les fortes hausses des prix du gaz et de l'électricité font courir un risque important que l'économie de l'UE entre en récession plus tôt que prévu», affirme Trevor Sikorski, analyste chez Energy Aspects, dans un rapport.