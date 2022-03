Marchés : L'euro au plus bas depuis 21 mois face au dollar

L'euro est descendu jeudi à son plus bas niveau depuis 21 mois face au dollar, lesté, comme la plupart des devises du Vieux continent, par la crainte que la guerre en Ukraine ne pèse sur l'économie européenne.

Le dollar a ainsi enregistré jeudi son record absolu face au forint hongrois, à 345,92 forints pour un dollar, tandis que le zloty polonais a visité des profondeurs inexplorées depuis plus de vingt ans (juillet 2001), à 4,3589 zlotys pour un dollar.

«Il y a une guerre en Europe, et les monnaies européennes se prennent une rouste», a insisté l'analyste. «Les prix des matières premières s'envolent et cela va ralentir la croissance» en Europe, a prévenu Marc Chandler. Dès lors, le marché anticipe un statu quo du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), à l'issue de sa réunion, jeudi prochain.

Les cambistes ne voient plus qu'une hausse de taux cette année, sans doute pas avant le quatrième trimestre, a expliqué l'analyste. Signe que la dynamique du marché des changes était avant tout axé sur la géographie, certaines monnaies considérées comme plus risquées, mais loin de l'Europe, ont tiré leur épingle du jeu. Le dollar australien a ainsi atteint, par exemple, 0,6633 dollar pour un euro, pour la première fois depuis octobre 2017.