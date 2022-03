Sur les places financières : L'euro dégringole mais Juncker n'est pas inquiet

L'euro a atteint lundi son plus bas niveau depuis quatre ans et entraîné avec lui les places financières en Asie mais le président de l'Eurogroupe reste serein.

La première place financière de la région, Tokyo, a clôturé en forte baisse de 3,84% et Sydney a lâché 2,78%. Les autres ont suivi le même mouvement: peu après 8h, Hong Kong abandonnait 2,36%, Séoul 1,57%, Shanghai 1,35% et Bombay 2,21%. Vendredi, les Bourses européennes avaient terminé en fort recul: Londres en baisse de 1,63%, Paris de 2,86%, Francfort de 1,91%, Madrid, Milan et Athènes largement au-delà de 3%, avant qu'à New York, le Dow Jones ne perde 3,16%. «La peur à propos de la crise de la dette européenne revient nous hanter car les problèmes ne sont pas réglés», a expliqué Daphne Roth, analyste de marché à ABN Amro Private Bank à Singapour, citée par Dow Jones Newswires.