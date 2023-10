Luxembourg-Slovaquie? «Comme dans un rêve»

Pit et Yann pensent qu'il y aura match nul. L'essentiel

Katia, secrétaire à l’US Esch, est venue avec son mari Emanuel et leur ami Nuno: «J’aime beaucoup le foot, mais c’est la première fois que je viens au Stade de Luxembourg. C’est une sensation magnifique, comme un rêve!» Son pronostic: «Le Luxembourg gagne 3-1». Emanuel, lui, est plutôt un habitué de l’Estadio Da Luz, en tant que supporter de Benfica. «Je suis Portugais. Nous sommes déjà qualifiés, et j’espère que le Luxembourg aussi et que nous soyons qualifiés ensemble».

Nuno, écharpe du club lisboète autour du cou, complète: «Ce serait historique pour le Luxembourg. J’espère qu’on va faire la fête ce soir». Son pronostic est sans appel: «2-0, doublé de Gerson Rodrigues. Je sens qu’il est en forme».

C’est aussi le pronostic de Romy, qui est venue au stade avec son frère. «Après le match difficile vendredi (en Islande) je pense qu’ils vont tout donner ce soir, pied au plancher. 2-0!» Pour elle, «C’est un match super excitant. C’était déjà le cas vendredi, où on a vibré avec eux pendant tout le match. Dommage pour cette dernière occasion manquée à la fin. Ce soir on croise les doigts, on peut se rapprocher de la qualification».

«Avant on les voyait comme Saint-Marin»

Pit et Yann viennent soutenir les Lions Rouges à tous leurs matches à domicile. «Bien sûr qu’il y a aussi la pression sur les supporters pour tout donner, surtout quand les médias parlent de match du siècle, match historique...» dit Yann. «L’équipe peut compter sur nous, on est là à chaque match». Et ce soir, eux aussi doivent tout donner. Eux tablent sur 2-2 partout. «C’est ce que les fans slovaques disent 2-2, et on espère ça également», dit Pit. Mais ils ne célébreront pleinement qu’en cas de victoire: «Il nous faut deux points de plus pour cela».

Akira est un supporter Slovaque venu de Londres, tout juste arrivé du Portugal où il a assisté à la défaite (3-2) qu’il trouve «décevante, bien sûr. Mais c’était un beau match. Et le match à gagner, c’est ce soir, et je pense qu’ils (les Slovaques) vont le faire. Mais je dois dire que le Luxembourg nous surprend. Avant, on voyait cette équipe un peu comme celle de Saint-Marin, qui perd toujours par 5 ou 6 buts d’écart. Mais là, on voit les victoires contre l’Islande, la Bosnie, et même le nul à Bratislava. Ce sont de solides performances», dit Akira, qui a profité du week-end pour découvrir la capitale luxembourgeoise pour sa première venue dans le pays.