Scandale de corruption : L'eurodéputée Eva Kaili va rester en prison

150 000 euros retrouvés dans son appartement

Dans ce scandale qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l'UE, Eva Kaili fait partie d'un quatuor de suspects incarcérés après une inculpation pour «appartenance à une organisation criminelle», «blanchiment d'argent» et «corruption». Le 14 décembre avait déjà été décidé le maintien en prison de Francesco Giorgi, compagnon de l'eurodéputée socialiste, et de l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui apparaissent aussi comme des figures clefs du dossier.