Europa League : L'Europa League sourit à nouveau à Differdange

DIFFERDANGE - Le club de Differdange a lancé sa nouvelle aventure en Europa League pour une victoire (3-0) face aux Féroïens de Runavik.

«J'ai vu de bonnes choses, mais aussi de moins bonnes», a toutefois relevé l'entraîneur des Sudistes, Michel Leflochmoan. Au rayon des lacunes, on pourra notamment regretter la bonne vingtaine d'occasions manquées par les Differdangeois et leur dernière demi-heure poussive face à une formation féroïenne pourtant très limitée. «On aurait pu mettre au moins deux ou trois buts de plus», insistait d'ailleurs le coach differdangeois, à l'issue de la rencontre.

Car, malgré une multitude d'occasions franches en tout début de match, il fallait attendre la demi-heure de jeu et une splendide frappe de Kettenmeyer pour enfin voir les Luxembourgeois ouvrir le score (1-0, 30e). Ainsi lancés, Bettmer doublait la mise avant la mi-temps (2-0, 41e) et Er Rafik tuait le match dès le retour des vestiaires (3-0, 47e).

«Nous avons ensuite baissé le pied physiquement», explique Leflochmoan. Pas grave puisque le plus dur était fait et «on se contente largement de ce 3-0», note Er Rafik qui, malgré une très grosse activité dans le jeu, pourra regretter son manque d'efficacité devant les buts. «Il faudra maintenant faire un match retour sérieux», ajoute-t-il. Malgré une pelouse synthétique qui pourrait être handicapante, le retour, la semaine prochaine à Runavík, ne devrait être qu'une formalité pour Differdange. Avant un deuxième tour beaucoup plus compliqué, mais aussi plus prestigieux, face à La Gantoise.