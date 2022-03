Nuit des musées : L'Europe fête la culture et c'est gratuit

Samedi soir, pour la sixième année consécutive, plus de 3 000 musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en Europe. Metz et son centre Pompidou n’échapperont pas à la règle.

Inauguré mardi par Nicolas Sarkozy , le centre Pompidou-Metz compte déjà de nombreux visiteurs. Pour voir l’exposition «Chefs d’œuvre» il faut compter plus de deux heures d’attente. L’ouverture du musée coïncide avec la sixième édition de la Nuit des musées. Le samedi 15 mai, une programmation festive a été spécialement conçue pour l’occasion. Le centre sera ouvert au public jusqu’à 1h du matin et un spectacle pyrotechnique mettra en valeur l’architecture du bâtiment.

Initiative française née en 2005, la Nuit des musées a franchi les frontières au fil des ans et s’est étendue à toute l’Europe. De Paris à Moscou en passant par Londres et Metz. Plus de 3 000 musées ouvriront leurs portes gratuitement samedi soir. Sur les 47 pays que compte le Conseil de l'Europe, 39 ont répondu présent pour cette nouvelle édition marquée par une forte hausse de la participation des musées britanniques et russes.