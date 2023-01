Constat : L'Europe va devoir s'habituer aux chaleurs hivernales

LUXEMBOURG/EUROPE – L'Europe a débuté 2023 par une vague de douceur très inhabituelle, et enregistré déjà des centaines de records de chaleurs. Le phénomène sera de plus en plus fréquent et durable, été comme hiver.

AFP

Après les canicules de l'été, combinées à des sécheresses historiques, la neige est toujours très rare sur les pistes de ski des Alpes et des Pyrénées, tandis que plusieurs régions du continent ont connu autour du Nouvel-An des températures au-dessus de 20°C, jusqu'en Europe centrale. Eclairages sur cette chaleur hivernale «extrême» avec Freja Vamborg, scientifique au service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Quelle est la cause de ces températures élevées ?

Le 1er janvier, un fort flux d'air est arrivée du sud-ouest et a apporté de l'air plus chaud très au Nord, pénétrant inhabituellement loin vers l'est de l'Europe, jusqu'à la Biélorussie même. Une couverture neigeuse minimale a probablement été un autre facteur déterminant.

La circulation des masses d'air dans une situation météorologique donnée et le changement climatique ne sont pas deux choses indépendantes. Le changement climatique lui-même a un effet sur le mouvement de ces masses d'air et aussi un impact sur leur température.

Comment le changement climatique affecte-t-il cette situation ?

Avec l'augmentation des températures mondiales, les vagues de chaleur et les périodes chaudes deviennent plus fréquentes et plus intenses. Et cela ne se limite donc pas aux mois d'été. Si la tendance au réchauffement en Europe est en moyenne plus forte pendant les saisons chaudes, les hivers aussi deviennent plus chauds, sous l'effet de l'augmentation mondiale des températures.

Dans le nord de l'Europe, le réchauffement est plus marqué en hiver qu'en été, tandis que dans le Sud, la tendance est plus manifeste en été.

Quel est l'impact de ces températures hivernales élevées ?

Des mois d'hiver chauds entraînent d'une part des besoins réduits de chauffage et d'autre part une faible couverture neigeuse qui affecte l'industrie du tourisme hivernal. Sur les écosystèmes naturels, on peut citer parmi les impacts un risque de réveil précoce de l'hibernation, qui peut être très négatif pour les animaux si une vague de froid ou des gelées surviennent ensuite.

L'impact global dépendra de la longévité et l'intensité de l'événement.