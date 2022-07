Au Luxembourg : L'Europe verse 35 millions pour électrifier le réseau RGTR

La flotte des bus RGTR se compose de 1 396 bus, dont actuellement 158 bus électriques, soit 11% du total. Une proportion qui est appelée à augmenter dès l'année prochaine, dans le cadre de la lutte contre les émissions de CO2. L'an dernier, les bus desservant les 465 lignes publiques avaient parcouru quelque 81,5 millions de kilomètres, au fil de plus de 9 000 courses quotidiennes en semaine.

Pour faire parvenir ces trajets au «zéro émission», l'accord du gouvenement prévoit l'électrification complète du réseau d'ici 2030. D'ici fin 2023, le nombre de bus électriques en service passera à 500. Et, pour parvenir à ses objectifs, le Luxembourg a droit à un coup de pouce européen, selon un communiqué transmis vendredi matin.

L'Europe va en effet verser 35 millions d'euros au Grand-Duché, dans le cadre d'un plan de relance global de 50 milliards d'euros, décidé pour relancer l'économie européenne après la crise du Covid. Un plan constitué de divers investissements pour l'emploi et pour une croissance plus durable. Trois types de bus de 11 m, 14 m et 19 m seront éligibles à cette subvention. De quoi contribuer encore au succès du réseau interurbain? Depuis le début de l'année, le nombre de passagers est en hausse de 26% par rapport à l'année passée.