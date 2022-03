Internet : L'Europe voudrait débrancher Google Analytics

En visant un outil phare de Google, leader de la mesure d'audience sur internet, l'Europe tente de tarir le torrent de données qui se déverse constamment vers les États-Unis.

L'outil est utilisé par plus de la moitié de tous les sites Internet.

Google Analytics permet aux développeurs et aux professionnels du marketing de suivre avec précision le comportement des internautes. Gratuit, il était utilisé en 2021 par plus de la moitié de tous les sites internet et domine largement ses concurrents, selon un rapport du site W3Techs.