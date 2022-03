Triste spectacle : L'Everest devient une poubelle en haute altitude

Équipement d'escalade jeté, bouteilles d'oxygène vides et même excréments: l'alpiniste de l'Everest qui pensait monter dans une neige immaculée en est pour ses frais.

Jusque sur le toit de la Terre, l'Homme laisse sa trace. «C'est dégoûtant, un spectacle répugnant», décrit Pemba Dorje Sherpa, un guide népalais qui a conquis 18 fois l'Everest. «La montagne a des tonnes de déchets.» Depuis l'émergence des expéditions commerciales dans les années 1990, la fréquentation du sommet de 8 848 mètres d'altitude a explosé. Rien que pour la haute saison de printemps cette année, au moins 600 personnes s'y sont hissées. Mais cette popularité a un coût. Les alpinistes, qui ont cassé leur tirelire pour s'offrir cette course emblématique, sont parfois peu regardants sur leur empreinte écologique.

Et petit à petit, cordée après cordée, les détritus viennent consteller l'Everest. Des efforts ont pourtant été faits. Depuis cinq ans, le Népal requiert une caution de 4 000 dollars par expédition, qui est remboursée si chaque alpiniste redescend au moins huit kilos de déchets. Côté tibétain - l'Everest étant à cheval sur la frontière Chine-Népal - moins fréquenté, les autorités requièrent la même quantité et infligent une amende de 100 dollars par kilogramme manquant. En 2017, les alpinistes sur le versant népalais ont ainsi rapporté près de 25 tonnes de déchets solides et 15 tonnes de déchets humains, selon le Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC).