«Le requin de Niederroedern» : L'ex-adjoint au maire et prof pédophile prend 20 ans de prison

La cour d'assises du Bas-Rhin a condamné Jean-Christophe Karcher, à vingt ans de réclusion criminelle, pour 34 agressions sexuelles de fillettes et trois viols, vendredi, à l'issue de deux semaines de procès à Strasbourg.

Debout dans le box, face à une salle comble, l'ancien premier adjoint au maire d'un village de 1 000 habitants du nord Alsace, professeur de collège et chef de camp scout, n'a pas réagi à l'énoncé du verdict, le jury l'ayant reconnu coupable de toutes les questions posées, le condamnant au maximum légal, écartant néanmoins la rétention des deux-tiers requise. «Les victimes sont soulagées, leur processus de reconstruction peut débuter, c'est peut-être la chose plus difficile pour qu'elles se construisent en tant que femmes», a commenté Me Michaël Plançon, avocat de huit parties civiles, saluant un procès «digne».