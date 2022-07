Assaut du Capitole : L'ex-conseiller de Trump va finalement témoigner

L’ex-conseiller de Donald Trump accepte finalement de témoigner devant la commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’attaque sanglante du 6 janvier 2021.

Bannon figure parmi les dizaines de personnes appelées à témoigner sur l’assaut contre le Congrès américain du Capitole. Il avait initialement refusé de témoigner, ce qui lui avait valu une inculpation en novembre dernier. Les enquêteurs estiment que Bannon et d’autres conseillers de Trump sont susceptibles de détenir des informations sur les liens entre la Maison-Blanche et la foule qui a envahi le Capitole ce jour-là.

«Intérêt du peuple américain»

Même si Bannon n’était à l’époque pas employé par la Maison-Blanche et n’était plus un conseiller officiel de Trump, ses avocats avaient invoqué la protection du droit des présidents à garder certains documents et discussions confidentiels pour qu’il ne se présente pas devant la commission d’enquête en octobre 2021. La commission a estimé que cette protection ne s’applique pas car Trump n’est plus président et n’a jamais officiellement fait valoir ce privilège de l’exécutif.