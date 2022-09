Au Luxembourg: L'ex-crèche de la BEI est désormais une école pour réfugiés

Apprendre les langues du pays

Pour les 13 enseignants de la nouvelle structure, «le but est d'apprendre aux élèves les langues du pays (luxembourgeois en cycle 1, allemand en cycle 2 et français en cycle 3 et 4), afin qu'ils puissent integrer au plus vite le système classique», explique Claude Meisch. Par exemple, entre 1 200 et 1 300 élèves ukrainiens sont aujourd'hui accueillis par des établissements scolaires luxembourgeois, notamment les sections anglophones des écoles internationales publiques.