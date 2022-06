Romance : L'ex d'Adil Rami en couple avec Habib Beye

Sidonie Biémont, mère des jumeaux de l'ex-footballeur des Bleus, vit une belle histoire d'amour avec l'ancien défenseur de l'OM, devenu consultant pour Canal Plus.

Sidonie Biémont et Habib Beye sont amoureux.

Si Adil Rami s'affiche désormais ouvertement avec Léna Guillou - une candidate de téléréalité - son ex, elle, était restée plutôt discrète sur l'homme qui partageait sa vie. On sait désormais qu'il s'agit de Habib Beye, ex-star de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui consultant pour Canal Plus.