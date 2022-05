Carnet blanc : L'ex de Dylan s'est mariée en secret... l'année dernière

Fidji Ruiz a publié des photos de son mariage avec Anas sur Instagram. Des noces célébrées le 26 juillet 2021. Elle s'est expliquée.

«Nous devons vous avouer un secret hihi», a écrit Fidji Ruiz, sur Instagram. La jeune femme de 31 ans a épousé le rappeur Anas, qui cartonne notamment au Maghreb. «Nous nous sommes unis devant Dieu, le 26 juillet 2021», a-t-elle précisé. «Nous avons désiré vivre cette première année de jeunes mariés dans l’intimité la plus totale. Nous voulions garder ce secret et savourer tout cela en toute exclusivité».

Fidji est connue notamment pour ses participations aux «Marseillais VS le reste du monde» mais surtout aux «Princes et Princesses de l'amour 2». Elle a en effet quitté l'émission avec le Luxembourgeois Dylan Thiry, durant l'été 2018. Les deux tourtereaux sont restés ensemble deux ans, ont emménagé ensemble à Dubaï au printemps 2020, avant de rompre assez violemment, quelques semaines plus tard.