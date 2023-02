Carnet blanc : L'ex de JLo a épousé sa Miss

Alors que Jennifer Lopez est accusée de maltraiter un peu son mari Ben Affleck , son ex, Marc Anthony a dit «oui» à sa jolie Miss, avec laquelle il était fiancé depuis quelques mois. Le chanteur, 54 ans, a épousé Nadia Ferreira, 23 ans, Miss Paraguay 2021 et première dauphine de Miss Univers la même année. La cérémonie s'est déroulée le 28 janvier dernier à Miami en présence notamment du couple Beckham, très proche du marié du jour.

Si les robes des demoiselles d'honneur ont été dessinées par l'ex-Spice Girl, la robe de mariée était signée Galia Lahav, qui a entre autres signé une des robes du mariage de Paris Hilton. Et qui a imaginé la robe de mariée... de Jennifer Lopez, dans le film «Shotgun Wedding», actuellement à l'affiche.

Marc Anthony et Jenifer Lopez ont été mariés sept ans, de 2004 à 2011 et ont eu deux enfants, Max et Emme, bientôt quinze ans.