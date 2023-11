L'ex-dictateur Dadis Camara sorti de prison par un commando armé

L'ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara a été sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé après des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry et reste introuvable, ont indiqué un ministre et des avocats.

Quatre accusés ont pris la fuite

Un des prisonniers sortis, le colonel Moussa Tiegboro Camara, secrétaire d’État chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé sous Dadis Camara, a été repris, a-t-il dit. L'avocat du détenu Me Jean Sovogui a assuré qu'il avait échappé à ce qu'il a présenté comme ses «ravisseurs». L'avocat du capitaine Dadis Camara, Jocamey Haba, a dit à l'AFP avoir eu confirmation du parquet que son client avait été sorti de prison. Il a évoqué la possibilité que son client ait été emmené contre son gré.

«Des tirs d'armes automatiques et de guerre»

«Il y a des tirs d'armes automatiques et de guerre» à Kaloum, disait aux premières heures du jour un habitant du secteur sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité. «Le centre ville est bloqué depuis l'aube, pas d'entrée ni de sortie», a déclaré un commerçant, également sous le couvert de l'anonymat.

Pas de tentative de coup d'Etat

Mais plusieurs sites d'information ont rapidement indiqué que le commando lourdement armé avait visé la prison centrale. Le ministre de la Justice a tenu à préciser qu'il s'agissait d'une évasion et non d'une tentative de coup d'Etat.

Outre Moussa Dadis Camara et Moussa Tiegboro Camara, les sites d'information ont fait état de l'évasion de Claude Pivi et Blaise Goumou, également jugés parmi une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux pour le massacre de 2009.