Football : L'ex-Differdangeois Malouda au FC Zurich

L'ancien international français (38 ans), ex-joueur de Metz et Differdange notamment, s'est engagé avec le club suisse pour renforcer le staff des entraîneurs.

Quatre-vingt fois international, l'ancien joueur de Lyon, Chelsea, Metz et Differdange, aujourd'hui âgé de 38 ans «va renforcer le staff d'entraîneurs pour l'entraînement des talents et des attaquants de l'équipe première, et pour le centre de formation», précise le FC Zurich, dans un communiqué.