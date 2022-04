En Colombie : L'ex-joueur du Real Freddy Rincon dans un état critique après un accident de la route

L'ancien milieu du Real Madrid et capitaine colombien Freddy Rincon est en soins intensifs et son état de santé est "très critique" à la suite d'un accident de la route survenu lundi à Cali (sud-ouest du pays).

Surnommé «El Coloso» (le colosse, NDLR), Rincon a été l'une des vedettes de l'équipe nationale colombienne lors de la Coupe du monde 1990 en Italie et de la génération dorée qualifiée pour trois Coupes du monde consécutives (1990, 1994 et 1998). Il a joué pour le Real Madrid (Espagne), Naples (Italie), Palmeiras et Corinthians (Brésil) et America de Cali (Colombie).