Biélorussie: L'ex-journaliste dissident «gracié» par le président Loukachenko

Sa compagne au moment de son arrestation, Sofia Sapega, citoyenne russe, avait elle été condamnée à six ans de prison. Des négociations sont en cours entre Minsk et Moscou afin qu'elle soit transférée en Russie pour y purger sa peine.

Classé «organisation terroriste»

Le média d'opposition Nexta a joué un rôle clé dans la mobilisation du mouvement de protestation contre la réélection, jugée frauduleuse, en août 2020 d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 et allié de Moscou. Il avait notamment relayé les appels à manifester et diffusé des images de la mobilisation et des répressions policières. Cela avait valu à Nexta d'être interdit et classé «organisation terroriste» par la justice bélarusse.