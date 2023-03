En France : L'ex-mari de la chanteuse Souad Massi jugé pour avoir tenté de tuer leurs filles

«Je reconnais les faits qui me sont reprochés»: jugé jusqu'à vendredi devant les assises des Bouches-du-Rhône, Abdellatif Z., chemise blanche sous un pull bleu pâle, crâne rasé, lunettes à fin monture, a aussitôt concédé sa responsabilité. Aujourd'hui chauffeur VTC, il comparaît libre sous contrôle judiciaire et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

«Je vais te faire payer très cher»

Dans le domicile familial de Bouc-Bel-Air, entre Marseille et Aix-en-Provence, ces derniers et des gendarmes découvrent les filles du couple, alors âgées de 11 et 6 ans, inconscientes dans la chambre parentale calfeutrée. Derrière un fauteuil, une grosse bouteille de gaz se vide en sifflant. Leur père est lui retrouvé, inanimé également, sur le sol du salon, portant des plaies à l'avant-bras gauche. A proximité, une cigarette à demi-consumée, imbibée d'un produit inflammable dont le sol et certains murs de la maison ont aussi été aspergés.