En Allemagne : L'ex-Messin Mikelbrencis impliqué dans un grave accident de voiture?

Alors qu'il peine à s'imposer dans sa nouvelle équipe de Hambourg (ndlr: 123 minutes seulement jouées depuis le début de la saison), William Mikelbrencis fait parler de lui sur un tout autre terrain. L'ex-latéral du FC Metz, âgé de 18 ans, est soupçonné d'être impliqué dans un grave accident de la route consécutif à un rodéo automobile, lundi soir. Le jeune homme et son coéquipier du Hambourg SV, le Français Jean-Luc Dompé (27 ans), font la une de Bild ce mardi.

Le quotidien allemand affirme qu'une BMW M3, qui appartiendrait à Jean-Luc Dompé, a percuté un arrêt de bus à St. Pauli, un des nombreux quartiers de Hambourg. Toujours selon Bild, des témoins oculaires ont vu le jeune joueur français sortir de son véhicule accidenté et à monter à bord d'une Mercedes jaune, contre laquelle il s'était mesuré dans une course illégale. Cette Mercedes dans laquelle il a pris la fuite serait enregistrée au nom de son coéquipier William Mikelbrencis.

L'ex-défenseur messin n'était semble-t-il pas au volant au moment des faits. C'est un Tunisien de 27 ans qui conduisait le véhicule. Le média allemand ne précise pas si William Mikelbrencis était passager. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident et des poursuites engagées pour délit de fuite et rodéo automobile. La Mercedes a été saisie et les experts se sont mis à la recherche d'indices. Le Hambourg SV, pour l'instant, n'a fait aucun commentaire sur cette affaire.