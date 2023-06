L'ex-ministre Corinne Cahen est de retour en boutique

Nicolas Martin/L'essentiel

Une ministre qui, lors du premier week-end des soldes, vous demande si elle peut aller vous chercher une autre pointure ou encaisse votre nouvelle paire de sandales, la scène a de quoi surprendre. Elle est pourtant arrivée à de nombreux clients, samedi et dimanche, dans la boutique familiale de chaussures de Corinne Cahen, au centre commercial de la Belle Etoile.

À peine dix jours après avoir quitté ses fonctions de ministre de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région, et en attendant d’endosser celles d’échevine de la capitale, Corinne Cahen est venue prêter main-forte aux vendeuses de la boutique.

«C’est là que j’ai passé mon enfance»

«Comme ministre je n’avais plus le droit, mais maintenant que je ne le suis plus, il n’est pas si surprenant que je puisse de nouveau aider dans mon entreprise», confiait-elle, ravie de retrouver les clients. «C’est là que j’ai passé mon enfance, ma jeunesse, c’est ma vie, mon papa qui malheureusement n’est plus là», confiait-elle. «Nous venons souvent. Nous sommes ravies que ce soit Mme Cahen qui nous serve, nous la connaissons bien. Je l’ai félicitée pour les élections communales», raconte Renée, une habituée.

«Plein de gens viennent me saluer pour me dire bonjour. Des gens que je connais ou pas. Les gens ont l’habitude de me voir travailler. J’aime bien être au service des autres, peu importe où», racontait Corinne Cahen, qui était la semaine passée dans sa boutique du quartier de la Gare. «J’ai depuis seize mois des réfugiés ukrainiens qui vivent à la maison. On n’a pas besoin d’un titre pour aider les autres. Mais le titre peut aider à le faire plus vite».

Nicolas Martin/L'essentiel

«Mon quotidien n’a pas tellement changé»

Elle continuera de concilier son rôle politique et de commerçante. «La commune c’est 20h par semaine, c’est un mi-temps, donc je peux de nouveau m’occuper de mon magasin», précise celle qui ne sera pas échevine au commerce pour ne «pas que l’on me reproche un mélange des genres».

«Mon quotidien n’a pas tellement changé, reprend-elle. Les gens ont une mauvaise vision. Ils sont plus tolérants quand vous êtes ministre car ils se disent "tu as un agenda de ministre donc c’est normal que tu n’aies pas le temps". Le jour où j’ai quitté mes fonctions, tout le monde m’a appelée en me disant maintenant tu as le temps… Mais non, je n’ai ni plus ni moins de temps. C’est une histoire d’organisation et de priorités».

Et le démarrage des soldes dans tout ça? «Ça a très bien commencé, note Corinne Cahen. Ce dimanche, c’est un peu plus calme, mais samedi, il y avait énormément de monde. Il fait beau. Les gens ont envie de sandales, de chaussures ouvertes. Et ils viennent aussi chercher un peu la fraîcheur». Dans une boutique de bijoux voisine, Déborah était plus sceptique. «Je ne sais pas si c’est lié à l’inflation, mais l’an passé nous avions beaucoup plus de monde, indique-t-elle. Les gens n’hésitaient pas. Ils ne partaient pas que sur des promotions. Cette année, c’est différent. On espère que cela va se mettre en route».