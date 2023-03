Au Qatar: L'ex-ministre des Finances inculpé de corruption

C'est en 2013 que M. Al-Emadi avait pris les commandes du ministère des Finances et de la Qatar National Bank (QNB).

M. Al-Emadi, 54 ans, a été inculpé de «corruption, détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir», a indiqué l'agence qatarie, en citant le parquet. Il sera jugé avec d'autres accusés, a-t-elle ajouté. «Les accusés ont été interrogés, des témoins auditionnés, les rapports techniques examinés» lors de l'enquête, ont indiqué les procureurs. Mais aucun détail sur les accusations, les sommes en jeu ou l'identité des coaccusés n'a été communiquée.

L'ancien ministre avait été arrêté en mai 2021 alors qu'il était l'un des dirigeants d'entreprise les plus influents du Moyen-Orient. Il n'a cependant pas été placé en détention. C'est en 2013 que M. Al-Emadi avait pris les commandes du ministère des Finances et de la Qatar National Bank (QNB). Il a gravi les échelons après avoir rejoint la QNB en 2005, devenue l'un des groupes bancaires les plus importants de la région.