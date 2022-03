Pakistan : L'ex-ministre du Pétrole élu premier ministre

Les députés pakistanais ont choisi mardi Shahid Khaqan Abbasi, un ancien ministre du Pétrole, pour diriger le gouvernement.

Shahid Khaqan Abbasi, qui partait largement favori dans la course, ayant reçu le soutien de Nawaz Sharif lui-même et de son parti, le PML-N, majoritaire au Parlement, a obtenu 221 voix en sa faveur, bien plus que les 172 requises. Cette transition rapide est de nature à rassurer les partenaires et les voisins du Pakistan qui redoutaient que la puissance nucléaire traverse une nouvelle zone de turbulences politiques.