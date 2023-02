Rachel Legrain-Trapani : L'ex-Miss a la «rage» après avoir été cambriolée

Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard sont «encore sonnés par ce qu’il s’est passé le 14 février»: le couple et leurs deux enfants (Gianni, 9 ans, né d'une précédente union et Andrea) avaient quitté leur domicile de la banlieue lilloise pour assister au match PSG-Bayern et des cambrioleurs en ont profité.

«C'est grave quand même de se dire qu'on est en France et qu'il se passe ces trucs-là», enchaîne son amoureux. «On va prendre des précautions. Je pense qu'on va bien réfléchir pour être plus en sécurité. On pourrait décider de fuir. Mais on ne va pas faire ça, on aime la France. (...) C'est relou de se dire qu'on ne se sent pas forcément en sécurité chez soi».