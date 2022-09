France : L'ex-Miss France Delphine Wespiser de nouveau célibataire

«Parce que c’était lui et parce que c’était elle, il y a sept ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m’a montré la lumière, celle qui remplit son cœur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m’a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d’amour envers et contre tous qui embrassera mon cœur et mon âme pour toujours». La chroniqueuse de «Touche pas à mon poste!» a terminé son message en remerciant l’homme qui a partagé sa vie durant sept ans et en lui souhaitant le meilleur pour la suite.