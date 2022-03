En Jamaïque : L'ex-Miss Monde a-t-elle snobé Kate?

La vidéo est devenue virale en quelques heures: on y voit une ancienne reine de beauté jamaïquaine ignorer les sourires de la duchesse de Cambridge.

Kate a été reçue par la ministre des Affaires étrangères Kamina Johnson Smith (à gauche) et Lisa Hanna (à droite).

Pas toujours facile d'être une duchesse britannique, même en tournée dans les Caraïbes: si Kate nage avec les requins et se déhanche sur des rythmes endiablés, il lui faut aussi faire face, parfois, à une certaine hostilité. C'est ce à quoi a été confrontée la mère de George, Charlotte et Louis, lors de son arrivée à la Jamaïque.

Elle a notamment été accueillie par Lisa Hanna, ancienne reine de beauté, sacrée Miss Monde 1993, ex-ministre de la Jeunesse et de la Culture de son pays et leader de l'opposition, qui prône l'indépendance de la Jamaïque. La séquence de quelques secondes fait le tour des réseaux sociaux: on y voit Kate Middleton parler en souriant à sa voisine de gauche qui l'ignore parfaitement. Le visage de la duchesse se referme aussitôt. A-t-elle été snobée par Lisa Hanna?