Martina Navratilova : L'ex-N.1 mondiale de tennis souffre d'un double cancer à 66 ans

Martina Navratilova, 59 titres du Grand Chelem, a annoncé, lundi, être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein contre lesquels elle s'apprête à se «battre avec tout» ce qu'elle a.

Martina Navratilova a annoncé, lundi, être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein contre lesquels elle s'apprête à se «battre avec tout» ce qu'elle a, selon le site de la WTA. «Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible», annonce l'ancienne joueuse de 66 ans, citée par la WTA. «J'espère une issue favorable. Ca va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai», assure l'ex-N.1 mondiale aux 59 titres du Grand Chelem (simple, double et double mixte confondus), qui avait déjà vaincu un cancer du sein apparu en 2010.