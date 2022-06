Afghanistan : L'ex-président Ashraf Ghani n’aurait pas fui Kaboul avec des millions de dollars

L’ancien président afghan est soupçonné d’avoir quitté Kaboul en volant de l’argent du gouvernement avant l’arrivée des talibans, en août 2021.

Ashraf Ghani et d’autres responsables avaient été accusés d’avoir emporté dans leur fuite jusqu’à 169 millions de dollars appartenant au gouvernement afghan. «Même si le Sigar a constaté que de l’argent en espèces avait été pris sur le site du palais (présidentiel) et chargé dans ces hélicoptères, les preuves indiquent que cette somme ne dépassait pas un million de dollars, et était peut-être plus proche de 500 000 dollars», selon le rapport.