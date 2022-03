Trafic de drogue – L'ex-président hondurien extradé aux Etats-Unis?

Trafic de drogue : L'ex-président hondurien extradé aux États-Unis?

Les États-Unis ont demandé au Honduras l’extradition de l’ex-président, Juan Orlando Hernandez, qui a quitté le pouvoir, le mois dernier, et est soupçonné de trafic de drogue.

Juan Orlando Hernandez, désigné habituellement par ses initiales JOH, a quitté le pouvoir le 27 janvier, à l’issue de deux mandats à la tête du Honduras. Son frère cadet et ancien député, Antonio «Tony» Hernandez, a été condamné en mars 2021 aux États-Unis à la prison à vie pour trafic de drogue. Les procureurs de New York soupçonnent JOH d’être son complice. Un autre des proches de l’ancien chef d’État, Geovanny Fuentes Ramirez, a lui aussi été condamné à perpétuité, la semaine dernière, pour narcotrafic par le tribunal fédéral de Manhattan, à New York.