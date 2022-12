En Allemagne : L'ex-secrétaire d'un camp nazi condamnée à deux ans de prison avec sursis

Irmgard Furchner, accusée de complicité de meurtres dans plus de 10 000 cas au camp de concentration de Stutthof, dans l'actuelle Pologne, était jugée depuis septembre 2021 devant la Cour d'Itzehoe, dans le nord de l'Allemagne. Cette condamnation est conforme aux réquisitions du parquet qui avait souligné la «signification historique exceptionnelle» de ce procès, avec un jugement au caractère avant tout «symbolique».

Fuite

Âgée au moment des faits de 18 à 19 ans, Mme Furchner, qui travaillait comme dactylographe et secrétaire du commandant du camp, Paul Werner Hoppe, avait une position «d'une signification essentielle» dans le système inhumain du camp, avait affirmé la procureure Maxi Wantzen dans ses réquisitions. Ses avocats avaient réclamé son acquittement, estimant qu'il n'avait pas été prouvé qu'elle avait connaissance des meurtres pratiqués de façon systématique à Stutthof.

Cour spéciale pour jeunes

En raison de son âge au moment des faits, Irmgard Furchner était jugée devant une Cour spéciale pour jeunes. À Stutthof, camp proche de Gdansk (Dantzig à l'époque) où périrent environ 65 000 personnes, «des détenus juifs, des partisans polonais et des prisonniers de guerre soviétiques» ont été systématiquement assassinés.

Tout au long du procès, plusieurs survivants ont témoigné, estimant, selon la procureure, que «c'était de leur devoir de parler, même s'ils devaient surmonter leur douleur pour le faire». Ils ont vécu dans des conditions désastreuses destinées à les faire mourir à petit feu. La plupart des détenus périrent de faim, de soif, de maladies, comme le typhus, et d'épuisement à cause du travail forcé.

Pour exécuter les plus faibles, le camp disposait de chambres à gaz et d'un autre lieu typique de l'Allemagne nazie, où l'on tuait d'un tir dans la nuque la victime en prétextant un examen médical. Selon la procureure, les crimes commis n'auraient pas été possibles sans le système bureautique dont Mme Furchner était l'un des rouages. Elle bénéficiait de la confiance du commandant et avait accès à tous les documents jugés confidentiels.