Football: L'ex-sélectionneuse Corinne Diacre va toucher une belle somme

«Corinne Diacre est soulagée par cet accord qui lui permet de tourner la page et de partir vers de nouveaux projets dans l'univers du football», a déclaré Me Ayela. «C'est un accord qui marque le respect qui lui est dû pour ses résultats sportifs en équipe de France».

«Cela méritait une réparation supplémentaire»

«C'est ce qui a pris du temps dans la discussion et a été obtenu, a-t-il poursuivi. Il y a eu une campagne médiatique de trois joueuses et de Jean-Michel Aulas (NDLR: chargé du football féminin au sein du Comité exécutif de la FFF) qui l'a condamnée avant de l'avoir jugée. Cela méritait une réparation supplémentaire».

«C'était juridiquement et émotionnellement complexe»

Elle a été remplacée par Hervé Renard, qui sera chargé de diriger les Bleues lors de la prochaine Coupe du monde (20 juillet-20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande) et aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

«Ce n'est jamais simple comme discussion parce que c'était juridiquement et émotionnellement complexe», a observé Me Ayela. «Mais les deux parties ont été loyales. Je tiens à remercier le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui a géré ce dossier avec loyauté, mesure et humanité. Il a fait preuve de tact et d'intelligence».