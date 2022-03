Procès à Londres : L'ex-tennisman Boris Becker, ruiné, se dit «embarrassé»

L'ancienne gloire allemande du tennis, Boris Becker, a affirmé lundi, lors du procès à Londres lié à sa faillite personnelle, avoir été «choqué» et «embarrassé» par sa banqueroute.

L'annonce de sa banqueroute a eu lieu quelques jours avant le tournoi de Wimbledon, sur lequel l'ancien tennisman travaillait pour la BBC et des télévisions australiennes et japonaises. «Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été très choqué par la situation. Parce que c'était partout aux informations, j'ai passé les portes de Wimbledon et tout le monde savait. J'étais embarrassé parce que j'étais en faillite», a affirmé le sportif à la cour.

Médiatisation particulièrement négative

Selon l'ancien numéro un mondial, sa banqueroute et son traitement dans les médias ont mis à mal la «marque Becker» et il a ensuite eu des difficultés à rembourser ses dettes. «C'est difficile quand vous êtes en banqueroute et que vous faites les titres toutes les semaines à ce sujet. C'est très difficile de se faire beaucoup d'argent avec mon nom», a-t-il dit, soulignant que la médiatisation de son cas avait été particulièrement négative en Allemagne et au Royaume-Uni.