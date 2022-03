Coupe d'Europe : L'expérience toulousaine face à l'ambition de Biarritz

Toulouse et Biarritz s'affrontent

samedi, à 18 h, en finale de la Coupe d'Europe.

La finale de la Coupe d’Europe opposera, samedi, au Stade de France, Biarritz, qui rêve de décrocher un trophée qu’il n’a encore jamais remporté, au Stade Toulousain, recordman de titres et de finales disputées qui entend asseoir un peu plus sa domination sur cette compétition.

Un fossé d’expérience sépare Biarritz, qui a perdu sa seule finale européenne, et les Toulousains, trois titres (1996, 2003, 2005) et cinq finales, deux records, au compteur. La plupart des joueurs toulousains étaient présents lors de la dernière finale de 2008 perdue contre le Munster et connaissent le haut niveau avec leurs sélections nationales.