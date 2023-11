L'expérience VR face à une horde de zombies

Une toute nouvelle sortie a débarqué chez Zero Latency. Et la nouvelle édition du jeu «Outbreak» n'a plus rien à voir avec le précédent «Outbreak Origins». «Le nouveau jeu est sur un tout nouveau moteur graphique», nous précise Daniel Castro, directeur commercial et gérant de Zero Latency Luxembourg. «Avec l'installation de nouvelles caméras dans notre pièce de jeu, on peut également réserver à nos joueurs une belle surprise, à la fin. Dès la fin de la partie, ils recevront par e-mail, une petite vidéo avec un résumé de ce qu'il s'est passé à l'intérieur du jeu, mais aussi dans notre salle pendant l'expérience».

1 / 6 Ne cherchez plus le dernier jeu vidéo immersif qui va faire frissonner! «Zero Latency» vous propose du lourd avec le dernier «Outbreak». Zero Latency VR Notre journaliste a pu tester le jeu. Vincent Lescaut/L'essentiel Une expérience totalement immersive à l'attaque des zombies. Vincent Lescaut/L'essentiel

D'autres expériences sont bien entendu possibles chez Zero Latency Luxembourg, situé au Listo Shopping Center à Mersch. «Nous avons toujours le Far Cry VR», souligne Daniel Castro. «Un très bon jeu réalisé avec les équipes d'Ubisoft. Avec la 4K, aussi, au niveau graphique, on est au top! Cela reste un des jeux les plus joués. Et on propose aussi des anniversaires pour les enfants, des team buildings pour les entreprises ou encore des enterrements de vie de garçon. On est vraiment spécialisé dans l'accueil des groupes».

Un nouveau modèle qui fonctionne bien

Et c'est important de le préciser, il existe également des jeux pour les personnes qui ne sont pas forcément des «gamers». «Une maman qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, elle peut ici partager une expérience avec son enfant qui est à fond sur «Fortnite», par exemple», nous explique Daniel Castro. «Ces deux profils vont s'éclater en même temps. Au début, les mamans ont un peu peur et à la maison, ce sont elles qui réservent pour la prochaine fois».

Ouvert lors de l'été 2022, Zéro Lethancy Luxembourg a progressivement trouvé sa vitesse de croisière sur le plan économique. «Cela fonctionne bien», reconnaît Daniel Castro. «On a beaucoup de clients qui parlent de nous et on a plus de 1000 Google Review. On se lève tous les jours pour proposer une belle expérience et on n'hésite pas à les orienter vers des jeux qui correspondent à tout le monde. Pour les vrais gamers, on a des jeux compétitifs, et pour les autres, on peut proposer des expériences plus divertissantes».