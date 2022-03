Incendie à San Francisco : L'explosion cause la mort d'au moins six personnes

La Californie se réveillait vendredi dans la crainte de voir s'alourdir le bilan humain d'un gigantesque incendie, après qu'une explosion due au gaz eut endommagé près de 200 maisons.

Vendredi matin, le chef des pompiers de San Bruno, Charlie Barringer, a annoncé au quotidien Los Angeles Times que six personnes avaient péri. Plusieurs dizaines de résidents ont été blessés, tandis que plus de 170 maisons ont été endommagées ou détruites par le souffle de l'explosion et l'incendie qui s'en est suivi à San Bruno, une ville résidentielle située à trois km à l'ouest de l'aéroport international de San Francisco.

Mais le gouverneur adjoint de Californie, Abel Maldonado, a indiqué à CNN qu'il avait vu de nombreuses voitures encore garées devant certaines maisons soufflées ou endommagées. Il s'est dit "certain que nous allons retrouver des personnes qui n'ont pas réussi à s'en sortir". "Le bilan (humain) va changer d'heure en heure toute la matinée. Cela va être triste", a-t-il ajouté.

Cratère de plusieurs mètres de diamètre

Quelque neuf heures après l'explosion, le feu continuait partiellement à se consumer vendredi matin. M. Maldonado a expliqué que 53 maisons avaient été soufflées et que 120 autres avaient été endommagées. Au moins 38 personnes ont été blessées. L'état d'urgence a été déclaré pour la ville. "On dirait qu'une bombe a explosé", a lâché le gouverneur adjoint de l'État le plus peuplé des États-Unis après s'être rendu sur place.

Le maire de San Bruno, Jim Ruane, a confirmé que l'explosion, qui s'est produite jeudi en fin de journée, était due à la rupture d'une importante conduite de gaz naturel. "Une terrible tragédie s'est abattue sur notre ville", a dit M. Ruane. La priorité, a-t-il expliqué, est de "nous assurer que tous nos concitoyens sont en sécurité".

Certains témoins ont rapporté que l'explosion avait creusé un cratère de plusieurs mètres de diamètre.

«C'est une tragédie»

Les quelque 200 pompiers envoyés sur place se sont vite retrouvés débordés par l'ampleur de l'incendie, qui dégageait une chaleur telle que les fenêtres de leurs camions, pourtant garés à bonne distance, se sont mises à fondre. Selon les autorités, plus de 30 personnes ont été hospitalisées, et certaines d'entre elles traitées pour de graves brûlures. Les services d'urgences des hôpitaux de la région ont été mis en état d'alerte.

"C'est une tragédie", a déploré Karl Sonkin, porte-parole du complexe médical Kaiser Permanente. "Nous faisons de notre mieux pour traiter les patients". "J'ai entendu un bruit comme celui que fait un avion lorsqu'il vole à basse altitude, et puis tout à coup la maison s'est mise à trembler", a expliqué Tina DiIoia, qui était chez elle avec son bébé au moment de l'explosion, à 800 mètres de là.

"Puis il y a eu une autre explosion. Je suis sortie et il y avait des débris qui volaient de partout", a-t-elle ajouté. Jeff Smith, porte-parole de la compagnie Pacific Gas & Electric, fournisseur de San Bruno en gaz et électricité, a parlé d'un accident "absolument horrible". Si l'entreprise était mise en cause, "nous en assumerions la responsabilité", a-t-il assuré.